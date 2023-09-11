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Задержан секретарь Молодежной организации Национального движения
11.09.2023 17:03
На акции протеста у здания Государственной канцелярии (Администрация правительства) полиция задержала секретаря Молодежной организации «Единого национального движения» Игоря Нармания, когда он собирался нарисовать надпись на асфальте возле здания Администрации правительства. Нармания вместе с группой молодых людей протестовал против предполагаемого участия премьер-министра Ираклия Гарибашвили в коррупции и требовал его отставки.
Использование премьер-министром Ираклием Гарибашвили правительственного самолета для частной поездки в Соединенные Штаты вместе с членами своей семьи вызвало скандал. После инцидента последовало заявление оппозиции о планах объявить Гарибашвили импичмент.
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