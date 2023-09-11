

Правящая партия рассмотрит изменения в порядке избрания членов ЦИК по стандартной процедуре

11.09.2023 18:13





Правящая команда изменила решение ускоренно рассмотреть изменения в порядке избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК - парламент рассмотрит законодательный пакет по стандартной процедуре.



Планируемые изменения в «Избирательный кодекс» и регламент были представлены на сегодняшнем заседании бюро парламента. При инициировании проекта было запрошено рассмотреть проект в ускоренном порядке, однако, как заявил на заседании бюро один из инициаторов, председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, их предложение - чтобы парламент рассмотрел проект в соответствии со стандартной процедурой, бюро это разделило.



По инициативе правящего большинства, еще раз меняется кворум и порядок избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК – в процесс их избрания вносится кворум в 3/5 голосов. Законопроект предусматривает трехэтапный процесс избрания председателя и членов ЦИК. По проекту, на первом голосовании потребуется 90 голосов. В случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, избрание произойдет 76 голосами.



Получить поддержку для конкретных кандидатов 76 голосами можно будет дважды, а кандидаты, избранные 76 голосами, начнут осуществлять свои полномочия сроком на 5 лет.



В случае, если в парламенте не наберется и 76 голосов и парламент не сможет избрать кандидатов в результате ни одного из голосований, вопрос будет передан на решение президенту.



В частности, через неделю после голосования президенту будет передан список всех кандидатов, участвующих в конкурсе и конкурсная документация. Президент будет уполномочен в течение одной недели после получения указанного списка и документации назначать кандидатов сроком на 5 лет из числа лиц, включенных в список.



Остаются в силе изменения, внесенные в избирательное законодательство и регламент парламента, согласно которым конкурс по отбору кандидатов вместо президента будет объявлять председатель парламента. Председатель парламента представит парламенту кандидатов в председатели и члены ЦИК.





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