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Гарибашвили встретился с новым послом Королевства Нидерландов
11.09.2023 18:35
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел ознакомительную встречу с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Грузии Мелине Аракелян.
По данным пресс-службы премьер-министра, на встрече, состоявшейся в администрации правительства, были рассмотрены основные направления сотрудничества между Грузией и Королевством Нидерландов.
«Среди обсуждавшихся вопросов были существующие отношения между Грузией и Королевством Нидерландов, которые характеризуются возрастающей динамикой как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.
На встрече внимание было уделено процессу европейской интеграции Грузии. Глава правительства проинформировал посла о прогрессе, достигнутом Грузией, и текущей ситуации с выполнением 12 рекомендаций. Он также отметил, что до конца года Грузию ждет статус кандидата.
Премьер-министр подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата и поддержки Королевства Нидерландов в этом процессе.
«Ираклий Гарибашвили поздравил Мелине Аракелян с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности», — отмечается в информации администрации премьер-министра.
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