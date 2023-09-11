

Гарибашвили встретился с новым послом Королевства Нидерландов

11.09.2023 18:35





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел ознакомительную встречу с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Грузии Мелине Аракелян.



По данным пресс-службы премьер-министра, на встрече, состоявшейся в администрации правительства, были рассмотрены основные направления сотрудничества между Грузией и Королевством Нидерландов.



«Среди обсуждавшихся вопросов были существующие отношения между Грузией и Королевством Нидерландов, которые характеризуются возрастающей динамикой как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.



На встрече внимание было уделено процессу европейской интеграции Грузии. Глава правительства проинформировал посла о прогрессе, достигнутом Грузией, и текущей ситуации с выполнением 12 рекомендаций. Он также отметил, что до конца года Грузию ждет статус кандидата.



Премьер-министр подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата и поддержки Королевства Нидерландов в этом процессе.



«Ираклий Гарибашвили поздравил Мелине Аракелян с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности», — отмечается в информации администрации премьер-министра.





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