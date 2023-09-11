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Министр экономики уточнил - граждане Китая без виз смогут находиться в Грузии 30 дней


11.09.2023   19:01


Уточнение по вопросу безвизового режима между Грузией и Китаем последовало от министра экономики и устойчивого развития Грузии. Леван Давиташвили отметил, что без виз граждане Китая на территории Грузии смогут находиться на первом этапе в течение 30 дней.

По словам Давиташвили, грузинская сторона ведет переговоры с China Southern Airlines, чтобы обеспечить ежедневные перелеты, то есть 7 раз в неделю. Однако в будущем планируется назначить 10 рейсов в день.

Делается это, по словам главы ведомства, чтобы «сделать туристический поток из Китая ощутимым для экономики Грузии».

«Мы поговорили с нашими китайскими коллегами и партнерами о необходимости планирования, финансирования и реализации соответствующих маркетинговых кампаний, чтобы сделать Грузию более популярным туристическим направлением в Китае.

Мы будем работать вместе с китайскими партнерами, чтобы проводить более целенаправленные и ориентированные на результат кампании», — заявил Давиташвили.

Отметим, за шесть месяцев 2023 года из Китая в Грузию въехали 12 600 граждан Китая.

О том, что Грузия в одностороннем порядке вводит безвизовый режим для граждан Китая, сообщил премьер-министр Грузии.


Источник: SOVA
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