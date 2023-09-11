

Секретарь президента: те кто поддержат импичмент, выступают против евроинтеграции

11.09.2023 19:17





Как заявил парламентский секретарь президента Грузии Георгия Мсхиладзе, парламентарии, которые поддерживают импичмент президента, выступают против европейской интеграции Грузии.



Об этом он заявил после заседания Комитета по процедурным вопросам и регламенту.



Сегодня указанный комитет подтвердил действительность подписей, которые в дальнейшем будут приложены к направляемому в Конституционный суд представлению.



Как сообщается, заявку по импичменту против президента подписали 80 депутатов.



«С сегодняшнего дня начался процесс люстрации. Это началось именно с этих подписей, которые противоречат историческому выбору нашей страны стать полноправным членом Евросоюза. Началась люстрация того, кто это поддержит и встанет на сторону этого процесса.



Этот выбор обусловлен историческим выбором грузинского народа, который также подтвержден в Конституции.



Соответственно, тот кто является сторонником этого [импичмента], тот против евроинтеграции страны.



«Грузинской мечте» и [парламентскому] большинству придется на это ответить, почему они реализуют, как на словах, и с сегодняшнего дня, и на деле, месседжи высокопоставленных лиц оккупанта нашей страны России, что их устраивает все, кроме деятельности президента в Грузии», — сказал Мсхиладзе.



1 сентября, на заседании политсовета правящей партии “Грузинская мечта”, её лидер – Ираклий Кобахидзе заявил, что было принято решение начать процедуру импичмента Саломе Зурабишвили.



Причиной импичмента явилось недовольство тем, что президент Грузии предприняла поездку в Европу, которую не согласовала с правительством.





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