

ГУР: Украина вернула контроль над газовыми и нефтяными платформами в Черном море

11.09.2023 19:34





Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы в Черном море, известные как «вышки Бойко», заявила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.



В ходе операции, осуществленной подразделениями ГУР, Украине удалось вернуть под контроль буровые платформы «Петр Годованец» и «Украина», а также самоподъемные плавучие буровые установки «Таврида» и «Сиваш».



Разведка уточняет, что во время одной из фаз операции спецназ ГУР на катерах вступил в бой с российским истребителем Су-30. В результате российский самолет был поврежден и вынужден был отступить, утверждают в военной разведке Украины.



Также в ведомстве заявили, что спецназовцам удалось захватить запас неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию «Нева», которая может отслеживать движение судов в Черном море.



Российские власти сообщение украинской разведки не комментировали.





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