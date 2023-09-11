

Представители оппозиции встретились с Саломе Зурабишвили

11.09.2023 19:57





Представители оппозиции встретились с президентом Грузии во дворце Орбелиани. Сегодня Саломе Зурабишвили провела индивидуальные встречи с членами партии «За Грузию» Натией Мезвришвили и Анной Бучукури, членом партии «Лело» Саломе Самадашвили и Хатией Деканоидзе.



По словам депутатов от оппозиции, основной темой встречи стали 12 рекомендаций Еврокомиссии. Кроме того, они отметили, что инициатором встречи выступила сама президент Грузии.



По словам Саломе Самадашвили, президент крайне обеспокоена саботажем правительства и хочет найти способ не осуществить российскую мечту и дать стране статус кандидата.



«Президент Грузии крайне обеспокоена, как я поняла на этой встрече, которая прошла по ее инициативе, ее беспокоит то, что, с одной стороны, мы видим, что Евросоюз фактически сказал нам, что путь политически открыт с другой стороны, нынешнее правительство Грузии саботирует процесс получения статуса кандидата. Очевидно, что составной и одной из важнейших частей этого саботажа является инициированный правящей командой процесс импичмента. Президент хочет найти путь, чтобы мы как-то обеспечили, что, несмотря на все усилия сегодняшней власти сделать все, мы не получим статуса, убедить Евросоюз, что российская мечта не сбудется и стране будет предоставлен статус кандидата», — заявила Саломе Самадашвили.







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