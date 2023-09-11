

Саакашвили: Коренным образом изменив ситуацию в Грузии, мы добьемся прогресса на международной арене

11.09.2023 21:50





Достигнут скандал, цель которого публично унизить главу внешнеполитического ведомства ЕС - на практике Брюсселю предоставлен выбор: если вы хотите принять Грузию, вы должны изменить не только Копенгагенские критерии, но и все основные принципы - об этом говорится в заявлении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое было распространено на странице в Facebook.



Как отмечает Саакашвили, необходимы активные действия, и они не могут ограничиваться "шепотом в коридорах Брюсселя". По его словам, кардинально изменив ситуацию в Грузии, мы добьемся прогресса на международной арене.



«Знаете, что меня удивило?! Почему Джозефа Борелла не обыскали, когда он вышел из Канцелярии?! Почему они не расстегнули ботинки и не вытащили удостоверение террористического крыла «Единого национального движения» и инструкцию к революции?! Отзывы на визит продолжаются, поручения Карасина выполняются еа 10 баллов, жду следующего хвалебного поста Медведева. Дошло до скандала, цель которого – публично унизить главу внешнеполитического ведомства ЕС.



Фактически, Брюсселю был предоставлен выбор: если вы хотите принять Грузию, вам придется изменить не только Копенгагенские критерии, но и все основные принципы. Или короче говоря - сделайте институциональное харакири, и чем невыносимее мы будем, тем больше вы должна нас терпеть.



Давайте и дальше кричать, что народ все еще заслуживает [статуса кандидата ЕС].



Чтобы это заслужить, требуются дальнейшие действия, и они не могут ограничиваться шепотом в коридорах Брюсселя.



Коренным образом изменив ситуацию в Грузии, мы добьемся прогресса на международной арене", - говорит Михаил Саакашвили.





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