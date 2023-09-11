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ЕС осудил проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины
11.09.2023 22:02
Европейский Союз решительно осуждает проведение нелегитимных так называемых «выборов» в Крыму, а также в отдельных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, говорится в заявлении Высокого представителя от имени Европейского союза.
«Мы решительно отвергаем эту напрасную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий […] Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и лица, причастные к организации [голосования], понесут ответственность за эти незаконные действия», — говорится в документе, опубликованном на сайте Представительства ЕС в Украине в понедельник.
О том, как именно проходило голосование на оккупированных территориях, известно мало — независимого наблюдения на этих участках не было. Оккупационные власти утверждают, что явка в этих регионах была очень высокой, а победила «Единая Россия».
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