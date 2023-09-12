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Гарибашвили: Мы помним события 11 сентября 2001 года, сочувствуем семьям жертв
12.09.2023 10:50
«Мы помним события 11 сентября 2001 года, сочувствуем семьям жертв, потерявших своих самых дорогих людей, и выражаем солидарность с великой американской нацией», — пишет в соцсети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отмечает глава правительства, в этот день мы ясно помним о разрушительном эффекте терроризма на невинных людей.
«Сегодня, вспоминая события 11 сентября 2001 года, мы сочувствуем семьям жертв, потерявших своих самых дорогих людей, и выражаем солидарность с великой американской нацией. В этот день мы ясно помним о разрушительном эффекте терроризма на невинных людей», — отмечает премьер-министр.
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