

Гарибашвили: Мы помним события 11 сентября 2001 года, сочувствуем семьям жертв

12.09.2023 10:50





«Мы помним события 11 сентября 2001 года, сочувствуем семьям жертв, потерявших своих самых дорогих людей, и выражаем солидарность с великой американской нацией», — пишет в соцсети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отмечает глава правительства, в этот день мы ясно помним о разрушительном эффекте терроризма на невинных людей.



«Сегодня, вспоминая события 11 сентября 2001 года, мы сочувствуем семьям жертв, потерявших своих самых дорогих людей, и выражаем солидарность с великой американской нацией. В этот день мы ясно помним о разрушительном эффекте терроризма на невинных людей», — отмечает премьер-министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





