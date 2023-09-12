

В рамках кампании встреч с населением Саакашвили получил сотни писем от граждан - Джапаридзе

12.09.2023 11:23





По заявлению представителя бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе, в рамках кампании встреч с населением Саакашвили получил сотни писем от граждан.



Как отметила Джапаридзе, она встретилась с жителями нескольких регионов и передала от них конкретные послания бывшему президенту.



«Очень многие граждане передали мне письма президенту. Вопросов множество, но больше они пишут ему о своих проблемах и о той формуле победы, которая должна быть создана для того, чтобы мы победили российский режим.



Количество писем я не считала, некоторые письма подписывают 20-30 человек, есть и отдельные письма, в общей сложности писем сотни. Некоторые из них внесены, некоторые переданы устно, однако до него доводится мнение каждого нашего гражданина.



К нему еще больше вернулся боевой настрой, когда он увидел настроение народа. Позиция народа для него очень важна. Он всегда был рядом с нашими гражданами, особенно рядом с нуждающимися. Сегодня, когда он снова услышал об их проблемах проблемы, снова установил с ними коммуникацию, его боевой дух еще больше возрос, и он с еще большим усердием борется против российского режима», - заявила Джапаридзе.





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