

Жозеп Боррель: Грузия может надеяться на Евросоюз

12.09.2023 11:29





«Одной из главных проблем на европейском пути Грузии является сильная политическая поляризация. Для того чтобы страна стала кандидатом на членство в ЕС, все политические силы должны конструктивно сотрудничать», — говорится в заявлении Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля, которое опубликовано на официальной странице Европейской службы внешних связей.



«На прошлой неделе я впервые посетил Грузию, потому что хотел поделиться тремя основными мессиджами с грузинским народом и властями Грузии.



Первое: для Евросоюза нет никаких сомнений в том, что Грузия принадлежит к европейской семье. Посетив Грузию, вы почувствуете европейское стремление грузинского народа. На улицах Тбилиси я видел больше европейских флагов, чем в большинстве европейских столиц. Более 80% грузин хотят, чтобы их страна стала частью Евросоюза. Это, безусловно, впечатляющая цифра, и мы её полностью ценим. Во время моего пребывания все мои собеседники выразили желание и просьбу, чтобы Грузия в ближайшее время получила статус кандидата в ЕС. Это призыв, который мы постоянно слышим от представителей власти, оппозиции и гражданского общества в течение последних нескольких месяцев», — заявил Боррель.



По словам Борреля, крайне значение имеет координация усилий по международной изоляции России с её ближайшими партнерами, что, как отмечает Верховный представитель ЕС, приветствуется тесным сотрудничеством с Грузией в вопросе превенции обхода санкций.



«Евросоюз поддерживает Украину, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо. ЕС приветствует четкую позицию Грузии на международных форумах в этом отношении. Крайне важно координировать наши усилия с нашими ближайшими партнерами по изоляции России на международном уровне. Поэтому я приветствую тесное сотрудничество с Грузией в вопросе превенции обхода санкций. В этом отношении в Грузии было многое сделано, и я выразил наше четкое признание этих усилий. Однако я должен также сказать, что мы сожалеем о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией, которое превратило Тбилиси в центр отправления россиян в Европу. Необходимо также более активное участие в противодействии гибридной деятельности России, начиная с российской пропаганды и дезинформационной войны. ЕС продолжит поддерживать независимые СМИ и гражданское общество в Грузии, чтобы повысить устойчивость к информационным манипуляциям. Независимые СМИ и справедливый доступ к информации — основа демократии», — пишет Боррель.



Кроме того, в заявлении говорится, что к Грузии на этом пути есть четкие требования, которые отражены в 12 приоритетах, определенных Еврокомиссией, и последующие шаги Грузии на европейском пути будут зависеть от достигнутых результатов.



Также Верховный представитель ЕС выразил непоколебимую поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«С 2008 года Грузия является жертвой неоимпериалистического мировоззрения Путина. Наша давняя обязанность, быть рядом с Грузией, сегодня сильна как никогда на фоне агрессии России против Украины. Это не просто слова. Мы подтверждаем это конкретными действиями. В заключение я думаю, что мое главное послание лидерам и гражданам Грузии было ясным: Грузия может надеятся на Евросоюз, и двери ЕС открыты для Грузии. Мы хотим, чтобы Грузия преуспела на европейском пути, и надеемся, что грузинские лидеры сделают все возможное, чтобы не упустить эту прекрасную возможность», — пишет Боррелль.







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