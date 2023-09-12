

Правительство Грузии начинает строительство вертодромов для развития внутренних рейсов

12.09.2023 11:55





Агентство гражданской авиации изучило с технической точки зрения места для строительства вертодромов на территории Грузии и разработало соответствующий отчет.



Как сообщают в Агентстве гражданской авиации по поводу строительства вертодромов, всего для этой цели было оценено 333 локации.



«Как заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, дальнейшее развитие авиационной инфраструктуры в стране планируется по различным направлениям. В частности, в Кутаисском международном аэропорту планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы, что будет способствовать повышению потенциала как упомянутого аэропорта, так и улучшению воздушных грузоперевозок в стране. Также планируется реабилитация Телавского аэропорта, что предполагает обустройство новой терминальной инфраструктуры и удлинение существующей взлетно-посадочной полосы. Цель проекта – расширение географии полетов по местным направлениям, а также стимулирование внутренних рейсов и туризма.



Что касается вопроса строительства вертодромов, хочу сообщить, что по поручению Министерства экономики и устойчивого развития Агентство гражданской авиации завершило техническое исследование мест расположения недействующих и новых аэродромов на территории Грузии и разработало отчет о возможности устройства взлетно-посадочных площадок для вертолетов. Всего было оценено 333 точки и разработаны соответствующие заключения, что важно для выбора конкретных мест для строительства вертодромов», - заявляют в Агентстве гражданской авиации.





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