

Глава ССГО утверждает, что чартер премьера Грузии оплатил его отец

12.09.2023 12:35





Начальник Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе заявил, что чартерный рейс Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси, которым воспользовался премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, оплатил его отец – Тариэл Гарибашвили. Речь идет о сумме в 34 тысячи евро.



По его словам, сумма была выплачена заранее и, возможно, будет немного скорректирована после того, как авиакомпания Georgian Airways представит подробную смету расходов.



«Выплаченная сумма полностью покрывает текущие расходы, предусмотрена и определенная надбавка», – сказал Чубинидзе.



Как сообщалось ранее, журналистское расследование грузинского оппозиционного телеканала «Пирвели» вскрыло факт использования премьер-министром правительственного самолета в личных целях. Однако члены правящей команды заявили, что расходы не были оплачены из госбюджета. Оппозиция при этом приступила к сбору подписей для отставки премьера и обращается с иском в прокуратуру.





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