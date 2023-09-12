

Вашадзе: Был ли чартер на бюджетные или частные средства, в обоих случаях, мы имеем дело с преступление

12.09.2023 13:18





Был ли чартер сделан на бюджетные или частные средства, в обоих случаях, мы имеем дело с преступлением. По моему мнению, сейчас немного перекатят эту историю и отправят Гарибашвили домой до Нового года, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на проведенном сегодня брифинге.



По его словам, чартер до Мюнхена и обратно стоит 390 тысяч лари, и эта сумма не отражена в доходах декларации Ираклия Гарибашвили.



«Я хочу, чтобы общественность знала, сколько стоит, чтобы самолет чартерным рейсом полетел в Мюнхен и прилетел обратно – цена составляет 390 тысяч лари. Иными словами, Гарибашвили сообщает нам, что 390 тысяч лари он заплатил только за полет в Мюнхен и обратно из собственного кармана, что нигде не фиксируется в его декларации. Поэтому – это дешевая ложь.



Опубликуйте документацию! Откуда Ираклий Гарибашвили взял 390 тысяч лари только на один этот рейс? Другое дело, что вы прилетели первым классом и потратили много денег. Откуда у вас 390 тысяч лари за один полет туда и назад? Вопрос очень простой и на него необходимо ответить. И если вы не ответите на этот вопрос, то это доказательство того, что вы преступники, коррумпированные жулики, которые грабят страну. Импичмент премьер-министру требует многих голосов, а для этого также необходимы голоса большинства. Поэтому, прежде чем произойдет импичмент, на мой взгляд, они немного перекатят эту историю и отправят его домой до Нового года. Мы не должны останавливаться, и результатом нашей борьбы будет то, что Гарибашвили будет отстранен от должности, и для этого мы должны использовать все механизмы. Мы поддержим все инициативы оппозиции», - заявил Георгий Вашадзе.





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