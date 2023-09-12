

Бучукури: Мы не исключаем, что отдельные члены «Национального движения» поддержат импичмент президента

12.09.2023 13:58





Мы не исключаем, что отдельные члены «Национального движения» поддержат импичмент президента и, подтвердив еще один альянс, «Грузинская мечта» и «Национальное движение» совместно отстранят Зурабишвили от должности, - заявила журналистам в парламенте член партии «За Грузию» Анна Бучукури.



Как она отметила, об этом свидетельствует прецедент, когда несколько месяцев назад несколько членов фракции «Национальное движение – Объединенная оппозиция – Сила в единстве» приняли решение в пользу «Грузинской мечты».



«Мы действительно не исключаем, что в «Национальном движении» найдутся депутаты (нужно всего 10-12 депутатов), которые поддержат это вредоносное решение и еще раз подтвердят свой альянс, и совместно отстранят Саломе Зурабишвили от должности. Мы все помним подобные прецеденты. В частности, несколько месяцев назад «Грузинская мечта» усилила в суде клан Мурусидзе с помощью членов фракции «Национальное движение», - заявила Бучукури.



Вместе с тем, по словам Анны Бучукури, она встретилась с президентом Грузии вместе со своей сокомандницей Натией Мезвришвили.



По ее же информации, инициатором встречи была сама президент, однако вопрос импичмента на этой встрече не обсуждался.



По заявлению Бучукури, разговор касался евроинтеграции страны и того, как способствовать этому процессу.





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