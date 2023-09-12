

Евродепутат: Мы допустили ошибку, не предоставив Грузии статус

12.09.2023 14:24





«Очевидно, что Грузия является членом европейской семьи, поскольку грузинская культура и наследие являются частью Европы. Нам следует обсудить «дорожную карту» Грузии», — заявил европарламентарий Ричард Чарнецкий.



По его словам, в прошлом году была допущена ошибка, когда Грузии не был предоставлен статус.



«Я убежден, что вы должны работать вместе, чтобы сократить путь Грузии к нашей общей Европе. Очевидно, что Грузия должна иметь такой же статус, как Молдова и Украина. В прошлом году мы допустили ошибку, когда не предоставили Грузии статус, но я думаю, что эта осень – подходящее время, чтобы сделать Тбилиси конкретное предложение.



Сейчас мы должны осознать, что Россия по-прежнему является очень важным политическим фактором, и мы должны предоставить гарантии безопасности Грузии, поддержать Грузию, потому что Россия представляет собой риск не только для соседства — Грузии, Украины и Молдовы, но и риск для всей Европы», — заявил Ричард Чарнецкий.







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