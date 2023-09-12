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Комитет ПАСЕ: Диктатуры угрожают территориальной целостности соседних стран
12.09.2023 15:20
Агрессия России против Украины и ее последствия показывают, что диктатуры угрожают территориальной целостности и политической независимости соседних стран, - об этом говорится в проекте резолюции Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека.
По оценке комитета, исходя из этого, восстановление демократии в России отвечает интересам не только российского народа, а и Европы и всего мира.
Вместе с тем, комитет подтвердил свою поддержку будущего специального международного уголовного трибунала для привлечения российского руководства, включая Путина, к ответственности за свои действия.
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