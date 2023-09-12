

Андрюс Кубилюс: «Грузинская мечта» делает все, чтобы не получить статус

12.09.2023 15:31





«Шансы есть всегда, но немыслимо, что в такое время «Грузинская мечта» и правительство ведут себя противоположным образом, делают все, чтобы не получить статус кандидата, инициатива об импичменте президенту – это тоже выражение этого, я вижу это так», — заявил европарламентарий Андрюс Кубилюс.



По мнению Кубилюса, было бы хорошо, если бы «Грузинская мечта» с таким же энтузиазмом направила необходимые шаги для получения статуса кандидата, что она и делает, наоборот.



«Я думаю, что это действие — инициирование импичмента против президента была очень показательна для тех столиц, которые пытаются адвокатировать статус кандидата для Грузии. Что-то невероятное», — заявил Андрюс Кубилюс.



Что касается вопроса: «Если Грузия не получит позитивного сигнала, какой геополитический сигнал это пошлет России, региону, 80 процентов людей выразили свою волю к европейскому будущему», Кубилюс говорит, что «этот вопрос для правительства, потому что правительство Грузии сейчас действует по ой политике, которая радует Кремль».



«Наоборот, мы очень недовольны, а Кремль доволен. Вопрос в том, какую политику намерено продолжать правительство. Мы очень за то, чтобы грузинский народ был членом европейской семьи, но иногда случается, что у страны возникают проблемы со своим правительством. Когда у нации возникают проблемы с правительством, сообщество должно решить эту проблему. Мне всегда приводят пример того, как повел себя Евросоюз по отношению к Словакии. В 1997 году, когда Словакия стремилась начать переговоры о расширении с Евросоюзом, наряду с другими европейскими странами, и в тот момент, к сожалению, Словакия имела власть, которая не соответствовало стандарту политической культуры Евросоюза. Комиссия и Совет тогда очень просто сказали: да, мы считаем, что Словакия должна стать членом Евросоюза, но не с таким правительством. Я не знаю, какие будут условия, но это был пример Словакии, прецедент, который был создан в 1997 году», — заявил Андрюс Кубилюс.



На вопрос: «Вы хотите сказать, что народ должен переизбрать «Грузинскую мечту»?» Кубилюс отвечает: «Это демократическое право народа, у вас будет парламентский выбор, и я думаю, что вопрос о процессе европейской интеграции будет решен». Это будет самый важный вопрос, и народ должен сделать выбор, смогло правительство, или не смогло выполнить пожелания грузинского народа».







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