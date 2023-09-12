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Премьер потерял ощущение реальности из-за непомерных денег - экс-омбудсмен


12.09.2023   15:48


Лидер «Европейской орбиты Грузии», в прошлом — Народный защитник Нино Ломджария прокомментировала «чартерный скандал» Ираклия Гарибашвили и заявила, что премьер Грузии и члены его семьи утратили связь с реальностью из-за непомерных денег.

«Потеря ощущения реальности из-за бесконтрольной власти и непомерных денег — то, что происходит с семьей премьера и его окружением.

Когда боишься путешествовать в одном самолете со своими гражданами, когда ты ходишь в специально для тебя опустошенные рестораны, когда на улицах тебя встречает, рукоплещет партактив, как будто они — это довольные <жизнью> граждане — это положение — не привилегия, а плен изоляции и лицемерного окружения. Плохо это продолжается», — пишет Нино Ломджария.

Отметим, «чартерный скандал» разгорелся после того, как в сюжете оппозиционного телеканала Pirveli основатель Georgian Airways Тамаз Гаашвили подтвердил информацию журналистов о том, что премьер-министр Грузии отправился в Германию (Мюнхен) на правительственном самолете. Заказ поступил от главы Службы государственной охраны.


Источник: SOVA
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