

Премьер потерял ощущение реальности из-за непомерных денег - экс-омбудсмен

12.09.2023 15:48





Лидер «Европейской орбиты Грузии», в прошлом — Народный защитник Нино Ломджария прокомментировала «чартерный скандал» Ираклия Гарибашвили и заявила, что премьер Грузии и члены его семьи утратили связь с реальностью из-за непомерных денег.



«Потеря ощущения реальности из-за бесконтрольной власти и непомерных денег — то, что происходит с семьей премьера и его окружением.



Когда боишься путешествовать в одном самолете со своими гражданами, когда ты ходишь в специально для тебя опустошенные рестораны, когда на улицах тебя встречает, рукоплещет партактив, как будто они — это довольные <жизнью> граждане — это положение — не привилегия, а плен изоляции и лицемерного окружения. Плохо это продолжается», — пишет Нино Ломджария.



Отметим, «чартерный скандал» разгорелся после того, как в сюжете оппозиционного телеканала Pirveli основатель Georgian Airways Тамаз Гаашвили подтвердил информацию журналистов о том, что премьер-министр Грузии отправился в Германию (Мюнхен) на правительственном самолете. Заказ поступил от главы Службы государственной охраны.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





