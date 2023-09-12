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Президент Грузии помиловала девятерых осужденных


12.09.2023   15:52


Президент Грузии помиловала 9 осужденных, сообщает Администрация главы государства, пятеро из которых полностью освобождены.

«5 осужденных были полностью освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении и покинут пенитенциарное учреждение сегодня.

Четверым осужденным сократили срок отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.

Среди освобожденных — две женщины», — говорится в заявлении президентской Администрации.


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