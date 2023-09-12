

Президент Грузии помиловала девятерых осужденных

12.09.2023 15:52





Президент Грузии помиловала 9 осужденных, сообщает Администрация главы государства, пятеро из которых полностью освобождены.



«5 осужденных были полностью освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении и покинут пенитенциарное учреждение сегодня.



Четверым осужденным сократили срок отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.



Среди освобожденных — две женщины», — говорится в заявлении президентской Администрации.





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