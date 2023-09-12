

В Грузии предложили обязать госчиновников отчитываться о доходах родственников

12.09.2023 16:17





Партия «За Грузию» обратилась в парламент с законодательной инициативой обязать государственных и политических деятелей документально подтверждать происхождение имущества их близких родственников. Об этом сообщила член партии Ана Бучукури.



По словам Бучукури, после того, как было заявлено, что чартерный рейс, которым воспользовался премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, оплатил его отец – Тариэл Гарибашвили, возникли вопросы касательно доходов отца премьера.



Напомним, ранее Начальник Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе заявил, что этот чартерный рейс обошелся в 34 тысячи евро.



«Сегодня Специальная служба государственной охраны, ее руководитель, сделал официальное заявление о том, что поездку в личных целях премьер-министра профинансировал его отец Тариэл Гарибашвили, и было оплачено 34 тысячи евро, что по сегодняшнему курсу составляет более 95 тысяч лари. Естественно, возникают вопросы, откуда у родителей премьер-министра такой большой доход.



Именно поэтому в ближайшие дни наша команда представит в парламент законодательную инициативу, согласно которой близкие родственники государственных политических деятелей будут обязаны документально подтверждать происхождение их имущества и материальных благ. Тогда Михеил Саакашвили доказал обществу, что живет за счет матери, а теперь премьер-министр Гарибашвили доказывает обществу, что его отец покупает услугу стоимостью 100 тысяч лари. Неловко перекладывать на родителя такую ​​большую ответственность», — говорит Анна Бучукури.





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