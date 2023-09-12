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Президент Саломе Зурабишвили встречается с послами стран-членов ЕС


12.09.2023   17:02


Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с аккредитованными в Грузии послами стран-членов ЕС. Встреча дипломатов и Саломе Зурабишвили проходит во дворце Орбелиани.

Никаких комментариев для СМИ перед встречей сделано не было, однако встреча послов и президента, предположительно, связана с вопросом предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.


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