

Президент Саломе Зурабишвили встречается с послами стран-членов ЕС

12.09.2023 17:02





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встречается с аккредитованными в Грузии послами стран-членов ЕС. Встреча дипломатов и Саломе Зурабишвили проходит во дворце Орбелиани.



Никаких комментариев для СМИ перед встречей сделано не было, однако встреча послов и президента, предположительно, связана с вопросом предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.





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