

Саакашвили рассказал, как снес дом тестя в Мцхета, который был построен в нарушение норм

12.09.2023 17:13





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, как он снес дом своего тестя, построенный во Мцхета, только из-за того, что тот был построен на 2 метра ближе к водоему, чем разрешалось. Об этом Саакашвили написал в Фейсбук в ответ на сообщения о том, что чартерный рейс премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, на котором тот повез своего сына в США учиться, финансировался его тестем.



"В 2007 году отец Сандры построил деревянный дом возле водохранилища в Мцхетском районе. Оппозиция установила, что этот дом находился к водоему на 2 метра ближе, чем разрешено. Мы послали рабочих и снесли дом", - пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как отмечает Саакашвили, "отец Сандры по сей день не простил ему причинения материального ущерба".



«Хочу вспомнить одну историю. В 2007 году отец Сандры построил 2-этажный деревянный дом площадью 90 кв.м. Потом оппозиция установила, что этот дом находился к водоему на 2 метра ближе, чем разрешено (кажется, минимальное защитное расстояние было 50 метров).



Как только эта новость дошла до моих ушей, мы по договоренности с Сандрой послали рабочих и снесли дом. Мы сложили там же разобранную древесину, и прежде чем мы о нем вспомнили, местные жители похитили их. Хотя для отца Сандры, Эдуарда, это не были большие расходы, он до сих пор не простил мне причинение материального ущерба", - написал Саакашвили в соцсети.





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