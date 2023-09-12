

В Тбилиси установили памятник Герою Украины Мациевскому

12.09.2023 18:55





В Тбилиси появился памятник Герою Украины Александру Мациевскому. Снайпера российские военные расстреляли после слов «Слава Украине!».



Памятник установлен на частной территории Института трансплантации волос, пишет «Эхо Кавказа». Информацию ресурсу подтвердил основатель клиники, доктор Акакий Цилосани.



Установка памятника – личная инициатива Цилосани. Автор скульптуры – Ираклий Деканозишвили.



Видео расстрела украинского военнопленного российскими солдатами появилось в соцсетях в марте текущего года. Украина назвала случившееся военным преступлением и призвала к расследованию на международном уровне.



Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области.



С конца декабря 2022-го Киев считал его пропавшим без вести близ населённого пункта Красная Гора в Донецкой области. По данным украинских властей, он был расстрелян 30 декабря. В феврале текущего года его тело вернули Украине.



На новость отреагировал гражданин Украины, экс-президент Михаил Саакашвили, находящийся в заключении.



«Сегодня грузины в очередной раз доказывают, что они ЗА Украину!

Слава Героям!», — пишет третий президент Грузии.



SOVA

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