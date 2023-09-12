

Матикашвили: Президент и радикальная оппозиция сидят в одной лодке и плывут в одном направлении

12.09.2023 19:04





Президент и радикальная оппозиция сидят в одной лодке и плывут в одном направлении, предполагаемом непредоставление Грузии статуса ЕС, - заявил журналистам член парламентского большинства Давид Матикашвили, откликаясь на встречи президента Грузии с представителями оппозиционных партий.



По его словам, альянс формируется в недрах оппозиции, где подразумевается и президент Грузии.



«К сожалению, президент не ищет сторонников и соратников среди собственных избирателей. Напротив, альянс формируется в недрах радикальной оппозиции, где подразумевается и президент Грузии. Это очень печальный факт.



Действия и шаги президента в отношении радикальной оппозиции создают у общественности представление о том, что радикальная оппозиция, коллективное «Национальное движение», а также президент сидят в одной лодке и плывут в одном направлении, предполагающем непредоставление Грузии статуса ЕС и создание препятствий для нашей страны в этом плане на европейском пути», - заявил Матикашвили.





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