

Президент Грузии встретилась с послами стран-членов ЕС

12.09.2023 19:17





Сегодня, 12 сентября, президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами стран-членов ЕС.



На встрече во дворце Орбелиани присутствовал также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



Администрация президента пока обнародовала только информацию о встрече. Неизвестно, какие вопросы обсуждала президент во время встречи с послами.



Послы не делали никаких заявлений ни до встречи с президентом, ни после нее.





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