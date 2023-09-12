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Президент Грузии встретилась с послами стран-членов ЕС


12.09.2023   19:17


Сегодня, 12 сентября, президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами стран-членов ЕС.

На встрече во дворце Орбелиани присутствовал также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.

Администрация президента пока обнародовала только информацию о встрече. Неизвестно, какие вопросы обсуждала президент во время встречи с послами.

Послы не делали никаких заявлений ни до встречи с президентом, ни после нее.


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