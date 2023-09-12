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Президент Грузии встретилась с послами стран-членов ЕС
12.09.2023 19:17
Сегодня, 12 сентября, президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами стран-членов ЕС.
На встрече во дворце Орбелиани присутствовал также посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
Администрация президента пока обнародовала только информацию о встрече. Неизвестно, какие вопросы обсуждала президент во время встречи с послами.
Послы не делали никаких заявлений ни до встречи с президентом, ни после нее.
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