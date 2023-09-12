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«Премьер-министру нечего скрывать, абсолютно все чисто» — Кобахидзе


12.09.2023   19:45


По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, премьер-министру страны нечего скрывать. Так он ответил на вопрос о том, откуда у отца премьер-министра, который является пенсионером, появились деньги на то, что оплатить аренду самолета.

Напомним, глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе заявил, что за полет премьера по частному делу на правительственном самолете в Мюнхен и обратно заплатил его отец, Тариэл Гарибашвили.

«Все чисто, и вы все узнаете от премьер-министра, когда будет опубликована декларация. Премьер-министру нечего скрывать, абсолютно все чисто, в отличие от лидера той партии, которая спекулирует на этой теме», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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