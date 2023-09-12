

Саакашвили: Если Украина объявит о перемирии сейчас, Путин обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтии

12.09.2023 20:13





Что случится, если Украина объявит о перемирии сейчас? Путин обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтии, а Грузию и Молдову он просто проглотит, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в статье, опубликованной в «Украинской правде».



«После Революции роз в Грузии и Оранжевой революции в Украине Путин почувствовал смертельную угрозу. Он отравил Ющенко и мобилизовал все свои войска…



Следующая составная российской военной машины – это Пятая колона, которая включает людей типа Медведчука и Иванишвили, Шори и Плахотнюка. Их цель, используя российские деньги, в купе с награбленными на месте, захватить власть. В Грузии им это удалось благодаря Иванишвили…



Именно эта Пятая колонна обвиняла Грузию в провоцирование России в 2008-м и Украину, в том, что она сама навлекла на себя Крым и Майдан в 2014-ом...



Что случится, если Украина объявит о перемирии сейчас? А случится то, что через год-два она обязательно падет, и Путин обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтии. А Грузию и Молдову он просто проглотит по ходу, практически без особого приложения сил», - пишет Саакашвили.





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