

Кальюранд: главная рекомендация Грузии – преодолеть поляризацию и начать работать над выполнением 12 приоритетам

12.09.2023 21:27





«Моя главная рекомендация – преодолеть поляризацию и начать работать над выполнением 12 определенных приоритетов, потому что окно возможностей все еще открыто и до октября, когда будет опубликован отчет Еврокомиссии, осталось не так уж много времени», — заявила депутат Европарламента Марина Кальюранд в Страсбурге, где проводит встречи грузинская парламентская делегация.



Как отметила депутат Европарламента, нынешняя ситуация полна вызовов.



«Я знаю, что не все приоритеты выполнены, и в то же время мы слышим новости об импичменте президента, мы слышим новости о том, что Тбилиси принимает российские рейсы, если рассматривать все вместе, нынешняя ситуация полна вызовы. Пожалуйста, сядьте вместе и внесите свой вклад. Только в этом случае можно надеяться на положительный отчет», — сказал Кальюранд.



В то же время Кальюранд ответила на вопрос — «Чего следует ожидать Грузии относительно отчета Еврокомиссии». По словам евродепутата, это будет сложное политическое решение, которое она сегодня не может предсказать.



Кроме того, на вопрос — «Если Грузия не получит позитивного послания, среди населения есть ожидание, что это еще больше углубит поляризацию», Кальюранд заявила:



«Это заявление звучит уже много лет, я это понимаю, и мое единственное послание — прекратите углублять поляризацию, и мы никогда больше не услышим эти аргументы», — заявила депутат Европарламента.





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