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Представители местных наблюдательных организаций ознакомились с текущими избирательными вопросами


12.09.2023   21:37


Представители местных наблюдательных организаций ознакомились с текущими избирательными вопросами. Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.

По их же сообщению, основной темой состоявшейся сегодня встречи с представителями местных наблюдательных организаций стал процесс подготовки к промежуточным/внеочередным выборам 1 октября и парламентским выборам 2024 года.

Очередную рабочую встречу, проведенную в рамках новой платформы, открыл председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили.

Он подробно рассказал о текущей деятельности избирательной администрации в направлении внедрения электронных избирательных технологий.

«Руководитель департамента по управлению избирательными процессами Эка Цабашвили проинформировала участников встречи о реагировании на рекомендации неправительственных организаций. Она также рассказала о процедуре сертификации глав участковых избирательных комиссий, которая в этом году осуществляется впервые. Глава отдела по связям с общественностью Лали Лашхи поведала о проводимых и планируемых информационных кампаниях с целью информирования избирателей о выборах 2024 года.

После презентаций состоялась дискуссия, в рамках которой обсуждались различные важные вопросы, связанные с электронными выборами.

Рабочая встреча прошла при технической поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES)», - говорится в информации.


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