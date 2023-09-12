

«Партнерский фонд» переименован в «Фонд развития Грузии»,

12.09.2023 21:48





«Партнерский фонд» переименован в «Фонд развития Грузии», а по рекомендации наблюдательного совета исполнительным директором фонда назначен Бесик Бугианишвили, который также будет выполнять функции председателя совета директоров. Информацию распространяет пресс-служба фонда.



По данным пресс-службы, Бесик Бугианишвили до сих пор был директором «Фонда мира за лучшее будущее».

«Согласно новому законодательству, органами управления фонда являются Наблюдательный совет и Совет директоров.



Правительство назначило наблюдательный совет в следующем составе: Вазиль Худак, Давид Саганелидзе, Мераб Какулия, Автандил Силагадзе и Нана Адеишвили, которые были выбраны на основе их "многолетнего успешного опыта работы в финансово-предпринимательском секторе". Решением членов правления председателем Наблюдательного совета был избран Давид Саганелидзе, заместителем председателя — Мераб Какулия, председателем ревизионной комиссии — Автандил Силагадзе.



Согласно уставу, приоритетными направлениями проектного финансирования «Фондом развития Грузии» были определены: высокотехнологичное и экологически чистое производство; Инновационные производства и стартап-предприятия, экспортоориентированная продукция», — говорится в опубликованной информации.







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