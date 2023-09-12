

«Работают, не тунеядствуют…» — депутат о доходах родственников членов правительства Грузии

12.09.2023 22:30





По словам члена парламентского большинства Беки Одишария, отец премьер-министра Гарибашвили, как родители других государственных чиновников всю жизнь работали, а не тунеядствовали, а потому неудивительно, что они владеют определенным доходом.



Так депутат прокомментировал заявление главы Службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, согласно которому за перелет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Мюнхен чартерным рейсом заплатил отец премьера Тариэл Гарибашвили, оплатив сумму в лари, эквивалентную 34 тысячам евро.



«Что касается того, откуда отец Ираклия Гарибашвили, или наши родители, или ваши родители могут иметь определенный доход. Эти люди не маленькие дети, и они всю жизнь работают, занимаются бизнесом, не тунеядствуют, тогда чему же мы удивляемся или завидуем, или сердце лопается от того, что у кого-то есть доход. Понимаю, что нам, политикам, стараются намеренно причинить боль, специально унизить и опозорить в глазах народа. У нас есть обязанность быть терпеливыми, о чем, кстати, нигде не написано, и это также вымышленный нарратив, для того что играть в одни ворота и несправедливо раздавать оплеухи, распространять тысячи пасквилей и ложь», — заявила Бека Одишария.







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