

Кристиан Терес: У меня сложилось впечатление, что Грузия была наказана за политические настроения в Евросоюзе

13.09.2023 11:24





«У меня была очень хорошая встреча с коллегами, я сказал друзьям, что полностью поддерживаю интеграцию Грузии в Евросоюз и, в моем случае, интеграцию в НАТО, потому что происходит то, что происходит сейчас, война на Украине, до этого происходило в Грузии», — заявил румынский депутат Кристиан Терес во время встречи с грузинскими коллегами.



По мнению Кристиана Тереса, Грузии важно показать, что она не одна.



«Место Грузии в Европе, и очень важно донести послание о том, что вы не одни, что вашу европейскую интеграцию полностью поддерживают. Что касается самого решения, то это полностью политическое решение, но это политическое решение должно быть основано на фактах и принято исходя из реальности. Именно поэтому мне лично это не понравилось и у меня сложилось впечатление, что страну наказали из-за политических настроений в Евросоюзе, потому что некоторые политики в Брюсселе или Страсбурге не согласны по конкретным вопросам. Мы можем соглашаться, а можем и не соглашаться по вопросам, у нас могут быть разные мнения по многим темам, это демократично и абсолютно нормально для демократического общества, но, в конце концов, мы говорим о стране, которая уже пострадала от такого империалистического поведения России. Поэтому я считаю несправедливым наказывать страну и грузинский народ за несогласие с конкретными политическими решениями», — заявил румынский депутат.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





