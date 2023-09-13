

В случае подтверждения коррупции Гарибашвили должен быть не только отстранен от должности, но и задержан - Бучукури

13.09.2023 12:47





На фоне реакции, последовавшей на чартер премьера, у него есть обязанность обосновать, откуда у его отца такая большая сумма - в случае подтверждения коррупции Гарибашвили должен быть не только отстранен от должности, а задержан! - об этом журналистам заявила член партии «За Грузию» Ана Бучукури.



По ее словам, они обратились к прокуратуре, однако о каком-либо реагировании до сих пор ничего не слышали.



Кроме того, Бучукури заявляет, что в парламенте будут представлены законодательные изменения, согласно которым необходимо расширение круга близких родственников государственных политических деятелей, у которых будет обязанность декларировать, то есть обосновывать свое имущество и его происхождение.



«До того, как нам предложили эту официальную версию касательно чартерного рейса, мы шутили, что любая версия наносит ущерб, хорошей версии просто не существует. Если это осуществлено за государственный счет - проблема, если за личный счет - это тоже проблема, потому что вопрос - откуда эти деньги?!», - сказала Бучукури.





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