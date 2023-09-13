

Кобахидзе подтвердил, что статус кандидата в ЕС «Грузинской мечте» нужен для укрепления своего рейтинга перед выборами

13.09.2023 12:50





У нас имеется субъективный, очень предвзятый интерес к получению статуса кандидата - статус кандидата, попросту говоря, сильно укрепит «Грузинскую мечту», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, оппозиция не желает, чтобы страна получила статус кандидата.



«Посмотрите на риторику оппозиции. В риторике своих СМИ они постоянно говорят, что Грузия не заслуживает статуса, поэтому мы не должны принимать этот статус. Совершенно понятно, у кого какие субъективные интересы. Ведь у нас есть субъективный интерес в получении статуса кандидата. Мы будем усиливаться еще больше в условиях получения статуса. Оппозиция боится статуса кандидата как чумы, потому что мы станем сильнее. У нас одна и та же причина, не так ли? У нас есть субъективная причина получить его, и ровно по той же причине оппозиция не хочет, чтобы мы получили статус кандидата. Все очень просто, остальное — пустые спекуляции. У Кубилюса и Саакашвили один владелец», — заявил Кобахидзе.



Несмотря на постоянные требования властей Грузии предоставить стране статус кандидата ЕС, утверждая, что она это заслужила, по данным Еврокомиссии, страна выполнила полностью лишь 3 из 12 рекомендаций.





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