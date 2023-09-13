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Михаил Саакашвили должен иметь возможность получить квалифицированную помощь в клинике - Шульга


13.09.2023   13:18


«Михаил Саакашвили должен иметь возможность, получать квалифицированную помощь в клинике», — заявил журналистам временный представитель по делам Украины в Грузии Александр Шульга.

По его словам, стадия коммуникации в отношении Михаила Саакашвили не изменилась.

«Мы направили запрос, чтобы украинский Омбудсмен посетил Михаила Саакашвили. Ответа мы не получили до сих пор. Мы остаемся там, где были. Мы не получили ответа ни от одного официального ведомства. Мы призываем к совершению гуманитарного акта. Господин Саакашвили должен иметь возможность получить квалифицированную помощь в клинике», — заявил Александр Шульга.


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