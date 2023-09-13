

Урсула фон дер Ляйен: Я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии

13.09.2023 13:31





«Я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европейском парламенте.



При этом фон дер Ляйен отметила, что место Украины, стран Западных Балкан и Молдовы находится в Европе, за чем последовали аплодисменты в зале.



«В этом парламенте громко было сказано, что будущее Украины — в нашем союзе, что место Западных Балкан — в Евросоюзе, будущее Молдовы — в нашем союзе. И я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии», — заявила Урсула фон дер Ляйен.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





