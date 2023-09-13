|
|
|
Урсула фон дер Ляйен: Я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии
13.09.2023 13:31
«Я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европейском парламенте.
При этом фон дер Ляйен отметила, что место Украины, стран Западных Балкан и Молдовы находится в Европе, за чем последовали аплодисменты в зале.
«В этом парламенте громко было сказано, что будущее Украины — в нашем союзе, что место Западных Балкан — в Евросоюзе, будущее Молдовы — в нашем союзе. И я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна