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Урсула фон дер Ляйен: Я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии


13.09.2023   13:31


«Я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европейском парламенте.

При этом фон дер Ляйен отметила, что место Украины, стран Западных Балкан и Молдовы находится в Европе, за чем последовали аплодисменты в зале.

«В этом парламенте громко было сказано, что будущее Украины — в нашем союзе, что место Западных Балкан — в Евросоюзе, будущее Молдовы — в нашем союзе. И я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии», — заявила Урсула фон дер Ляйен.


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