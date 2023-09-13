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Президент Грузии продолжает встречи с представителями оппозиции


13.09.2023   14:40


Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с представителями оппозиции.

В данный момент проходит встреча с членом «Национального движения» Никой Мелия.

Следующая встреча состоится с представителем «Гирчи» Яго Хвичия, который уже прибыл в президентский дворец.

Президент Грузии уже провела встречи с представителями «Лело», «Национального движения», партии «За Грузию» и «Мокалакееби».


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