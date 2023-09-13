|
|
|
Президент Грузии продолжает встречи с представителями оппозиции
13.09.2023 14:40
Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с представителями оппозиции.
В данный момент проходит встреча с членом «Национального движения» Никой Мелия.
Следующая встреча состоится с представителем «Гирчи» Яго Хвичия, который уже прибыл в президентский дворец.
Президент Грузии уже провела встречи с представителями «Лело», «Национального движения», партии «За Грузию» и «Мокалакееби».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна