

Президент Грузии продолжает встречи с представителями оппозиции

13.09.2023 14:40





Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с представителями оппозиции.



В данный момент проходит встреча с членом «Национального движения» Никой Мелия.



Следующая встреча состоится с представителем «Гирчи» Яго Хвичия, который уже прибыл в президентский дворец.



Президент Грузии уже провела встречи с представителями «Лело», «Национального движения», партии «За Грузию» и «Мокалакееби».







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