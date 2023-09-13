

«Очень хорошо сделал» — Кобахидзе о попытке спикера парламента оказать давление на «OC Media»

13.09.2023 15:22





«Очень хорошо сделал», — так оценил попытку спикера Парламента Грузии оказать давление на издание «OC Media» председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Как сообщило издание «OC Media», оно не опубликовало письменное мнение Шалвы Папуашвили, после чего политик пожаловался донорам издания. Как указали в издании, «очевидно, что таким образом он решил повлиять или наказать издание».



«Очень хорошо сделал Шалва Папуашвили. Когда в конкретном медиа издании действует цензура в совершенно невообразимой форме, естественно, у доноров должна быть информация об этом. Поэтому очень хорошо, что Шалва Папуашвили, в связи с цензурой, ввел доноров в курс дела», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Как пишет OC Media, одна из международных организаций, финансирующих издание, подтвердила, что к ним поступило обращение из офиса спикера парламента Грузии.



В письме донору, с которым ознакомились OC Media, Офис спикера заявил, что сотрудничество между правительством Грузии и донором «основано на общем понимании стремлений Грузии к европейской и евроатлантической интеграции».





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