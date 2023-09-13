

Лидер «Грузинской мечты» считает, что открытие американской базы не является гарантом безопасности

13.09.2023 15:52





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что открытие американской базы в Грузии не может являться гарантом безопасности.



По его словам, единственным гарантом безопасности Грузии является НАТО.



Так Кобахидзе ответил на вопрос журналиста «Мтавари архи», который указал, что два года назад, перед войной в Украине, «Грузинская мечта» ответила отказом на предложение США открыть американскую военную базу в Грузии. Как отметил журналист, это произошло во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Тбилиси.



Кобахидзе ответил, что не считает «серьезной» указанную информацию, а также ее источник.



«Единственное, что может гарантировать безопасность Грузии в нынешней ситуации – это членство в НАТО. Например, зонтик НАТО защищает страны Балтии и Центральной Европы. Конечно, никакая база не является гарантией безопасности. Источник этой информации смешон и соответственно смешна и эта информация….», — заявил Кобахидзе.



«Как [американская] база может защитить?! Зонтик НАТО – единственная гарантия», – добавил он.





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