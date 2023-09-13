

В Грузии вступил в действие безвизовый режим для граждан Китая

13.09.2023 16:43





С 11 сентября 2023 года для граждан Китайской Народной Республики и лиц, постоянно проживающих в Китае, задействован льготный визовый режим. Информацию распространяет Министерство иностранных дел.



По данным ведомства, согласно новой регуляции, граждане Китая и лица, постоянно проживающие в стране, смогут без визы въезжать в Грузию и находиться на территории страны в течение 30 дней.



«Данное изменение уже внесено в 225-е постановление правительства, регуляция вступила в действие с 11 сентября 2023 года», - отмечается в информации.





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