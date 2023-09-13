

Каладзе в адрес НАТО: Если вы способны на что-либо, примите нашу страну и сделайте ее членом НАТО!

13.09.2023 17:02





Если вы способны на что-либо, примите решение, примите нашу страну и сделайте ее членом НАТО, - так обратился к НАТО генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.



По его словам, единственной гарантией безопасности Грузии будет членство в НАТО.



«Единственное, что защитит безопасность нашей страны – это членство в НАТО. Мы неоднократно заявляли, что готовы! Мы не хотим этой открытой двери. Годами мы слышим, что дверь открыта, дверь открыта. Мы не хотим этой открытой двери. Если вы способны сделать что-либо, примите решение, примите нашу страну и сделайте ее членом НАТО!», - заявил Каха Каладзе.





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