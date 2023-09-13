Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе в адрес НАТО: Если вы способны на что-либо, примите нашу страну и сделайте ее членом НАТО!


13.09.2023   17:02


Если вы способны на что-либо, примите решение, примите нашу страну и сделайте ее членом НАТО, - так обратился к НАТО генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

По его словам, единственной гарантией безопасности Грузии будет членство в НАТО.

«Единственное, что защитит безопасность нашей страны – это членство в НАТО. Мы неоднократно заявляли, что готовы! Мы не хотим этой открытой двери. Годами мы слышим, что дверь открыта, дверь открыта. Мы не хотим этой открытой двери. Если вы способны сделать что-либо, примите решение, примите нашу страну и сделайте ее членом НАТО!», - заявил Каха Каладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна