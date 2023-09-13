

МИД Грузии публикует информацию об усилении пограничного контроля со стороны Британии

13.09.2023 17:05





МИД Грузии распространяет информацию об усилении Великобританией пограничного контроля и введении визового режима при транзите в аэропорту.



«Учитывая жесткую миграционную политику в Великобритании, страна усилила пограничный контроль. Учитывая вышеизложенное, с 8 сентября текущего года введена обязанность получения визы (DATV) для граждан Грузии при транзите в аэропорту. Виза указанной категории необходима, когда человек едет в третью страну, меняет рейс в Великобритании и не проходит пограничный контроль», — говорится в информации МИД Грузии.



В МИД также отмечают, что из-за жесткой иммиграционной политики Великобритания ввела транзитно-визовый режим с более чем 100 странами, в том числе с такими странами, как: Молдова, Украина, Турция, Северная Македония, ЮАР, Китай, Армения, Азербайджан, Черногория, Босния и другие.





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