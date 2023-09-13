

Великобритания уровняла граждан Грузии с гражданами РФ?

13.09.2023 17:57





Великобритания внесла поправки в постановление о миграции 2014 года, согласно которым гражданам Грузии и России потребуется транзитная виза в Соединенное Королевство. Изменение вступило в силу 8 сентября.



Изменение не коснется тех граждан Грузии и РФ, которые прибудут в Великобританию транзитом до 5 октября текущего года или в случае бронирования поездки до вступления указа в силу.



Кроме того, изменение не будет распространяться на тех граждан Грузии, РФ и многих других стран, занесенных в Красный список, которые имеют визу в Австралию, Канаду, Новую Зеландию или Соединенные Штаты, а также имеют право проживать в странах ЕС.



Обычно нормативный акт вступает в силу в Великобритании в течение 21 дня с момента его представления парламенту. Однако в этот раз закон был принят на следующий день после его представления в парламент потому, что были опасения, что число граждан Грузии и России, обратившихся за убежищем в Великобританию, значительно увеличится до вступления поправки в силу.



С 2018 года граждане Грузии и России неизменно занимают первое место по количеству ходатайств о предоставлении убежища, злоупотребляя британскими условиями транзита.



МИД Великобритании надеется, что поправка сократит число граждан, которые выезжают в другую страну транзитом в Великобританию и фактически ходатайствуют о предоставлении убежища.



Снизить численность мигрантов из Грузии решили и в Германии. Берлин включил Грузию и Молдову в список безопасных стран. Кабинет министров поддержал законопроект, представленный главой МИД Германии Нэнси Фезер.



Это поможет Германии быстро и эффективно сократить нелегальную миграцию: заявления просителей убежища из этих стран будут рассматриваться в ускоренном порядке, что приведет к быстрой депортации людей, которым отказано в предоставлении убежища.







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