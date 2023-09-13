

Приостановлен процесс передачи лесных угодий Рачи бизнесмену Давиду Хидашели

13.09.2023 19:29





Департамент экологического надзора приостановил процесс передачи лесных угодий в регионе Рача бизнесмену Давиду Хидашели, сообщил бизнес-портал BM.ge.



Из-за этого проекта уже который месяц спорят оппозиция и министерство окружающей среды, а СМИ проводят журналистские расследования.



Компания Хидашели HC Capra Kaukasica заявляла своей целью развитие охотничьих хозяйств, но не предоставила ни план развития территории, ни отчет об оценке воздействия на окружающую среду, заявил департамент.



Речь идет о 104 тысячах гектаров леса, которые Хидашели отдали в аренду на 49 лет за 1,1 млн лари. Это треть всего региона Рача ( (2 893 кв. км).



Хидашели пока не прокомментировал претензии департамента экологического надзора.





Досье

- Хидашели в 2007-2014 годах был исполнительным вице-президентом российской инвестиционной компании АФК «Система». Его имя часто упоминалось в связке с российским олигархом Владимиром Евтушенковым.



- В последние годы Хидашели был председателем совета директоров греческой компании INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS, которая занимается производством телекоммуникационного оборудования.



- Хидашели имеет отношение к резонансному “делу картографов”. Именно он привез из Москвы в Тбилиси карты, на основании которых прокуратура начала изучать законность итогов работы комиссии по демаркации и делимитации границы между Грузией и Азербайджаном.



- Во время пандемии коронавируса пожертвовал 1, 2 млн лари в чрезвычайный фонд в Грузии.



- В марте прошлого года семья Хидашели приобрела Концертный зал в тбилисском парке Рике, в народе его называют “трубы”. Расположенный в историческом центре Тбилиси комплекс с седьмого раза был продан на аукционе за 10 миллионов лари (около 3,2 миллиона долларов) – почти в десять раз меньше начальной стоимости.



- Прошлым летом Хидашели говорил, что у него запланировано 47 проектов в Грузии.



- А в конце года заявлял, что устал от бесконечных нападок и что хочет продать часть имущества семьи, в том числе “трубы” и лицензию на охотничье хозяйство в Раче.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





