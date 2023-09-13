

ECR номинировала грузинский народ и Нино Ломджария на премию Сахарова

13.09.2023 19:33





ECR Group (Европейская группа консерваторов и реформистов) номинировала экс-омбудсмена Грузии Нино Ломджария и грузинский народ на премию «За свободу мысли» имени Сахарова (англ. Sakharov Prize for Freedom of Thought).



В заявлении ECR Group написано, что в 1991 году, еще до распада Советского Союза, после восстановления независимости страны, «грузинский народ восстановил демократическое государство» и выбрал путь к Евроатлантическому сообществу.



ECR Group добавляет, что после произошедшей в 2003 году «революции роз» сменявшие друг друга правительства внесли свой вклад в этот процесс, продолжили евроатлантическую интеграцию Грузии и добились существенных результатов.



Подчеркивается, что грузины преодолели множество препятствий и даже прямую угрозу целостности и суверенитету своей страны со стороны имперской политики России.



В заявлении также отмечается, что в последние годы грузинский народ неоднократно объединялся для защиты своей страны, «яростно боролся за свои права и чаяния», что положительно повлияло на решения правительства и сформировало ядро устойчивости страны:



«На протяжении всей этой борьбы один человек выделяется как маяк непоколебимого вдохновения — Нино Ломджария. За время своего пребывания на посту омбудсмена Грузии она успешно защищала права этнических и религиозных меньшинств из оккупированных Россией регионов Грузии и усилила защиту прав человека, особенно детей и лиц с ограниченными возможностями.



Несмотря на огромное давление, она [Нино Ломджария] имела мужество встать на защиту тех, кто страдает от различных форм дискриминации, например, находящегося в заключении экс-президента Михеила Саакашвили.



Нино Ломджария и ее команда также помогли защитить плюрализм и свободу слова в Грузии. Их неукротимое мужество в сочетании со скромностью и профессионализмом, независимо от политической принадлежности, способствовало укреплению демократии Грузии, что соответствует евроатлантическим устремлениям ее граждан».



Инициатором выдвижения кандидатуры Нино Ломджария должна стать депутат Европарламента Анна Фотыга. После голосования на заседании группы Фотыга заявила: «Я рада, что есть такие люди, как Нино Ломджария, которые внесли неоценимый вклад в демократию своей страны и евроатлантические устремления».





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