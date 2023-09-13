

РФ выразила демарш Азербайджану за его позицию по псевдовыборам в Украине

13.09.2023 19:36





Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш из-за заявления МИД страны о непризнании псевдовыборов, которые страна-оккупант провела 8-10 сентября на захваченных территориях Украины.



Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума, ее слова приводит российское агентство ТАСС, пишет "Европейская правда".



Захарова назвала оценку Азербайджаном голосования на оккупированных территориях "неприемлемой".



"Такие оценки... не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу", – сказала Захарова.



Она заявила, что "в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь идет о территориальной целостности Азербайджанской Республики".



МИД Азербайджана заявил, что любые выборы, проводимые на территории Украины в соответствии с Конституцией и законодательством этого государства, могут считаться легитимными. А поскольку последние "выборы", проведенные на части международно признанных территорий Украины, не соответствуют этим критериям, они не имеют юридической силы.



Ранее Евросоюз заявил о непризнании российских фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины и подчеркнул, что руководство РФ будет отвечать за последствия этих незаконных действий.



Совет Европы объявил, что фиктивные "выборы", которые Россия провела на днях на оккупированных территориях Украины, являются недействительными в соответствии с международным правом.





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