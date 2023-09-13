Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия осудила российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины


13.09.2023   19:40


МИД Грузии осуждает так называемые выборы, проведенные на временно оккупированных территориях Украины - в Донецком, Запаоржском и Херсконском областях, а также в Автономной республике Крым и городе Севастополе - Российской Федерацией 8-10 сентября 2023 года, что представляет грубое нарушение норм международного права и законодательства Украины.

Министерство иностранных дел Грузии вновь подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна