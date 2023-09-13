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Грузия осудила российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
13.09.2023 19:40
МИД Грузии осуждает так называемые выборы, проведенные на временно оккупированных территориях Украины - в Донецком, Запаоржском и Херсконском областях, а также в Автономной республике Крым и городе Севастополе - Российской Федерацией 8-10 сентября 2023 года, что представляет грубое нарушение норм международного права и законодательства Украины.
Министерство иностранных дел Грузии вновь подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
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