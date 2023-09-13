

Молдова депортировала руководителя российского пропагандистского издания «Sputnik Молдова»

13.09.2023 19:45





Власти Молдовы решили депортировать из страны руководителя российского издания «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом он сам рассказал «РИА Новости».



По его словам, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и повезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.



«Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность», — рассказал Денисов.



Он уточнил, что ему вручили копию решения о том, что он должен покинуть страну, «как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности республики Молдова».



Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отреагировал на депортацию Денисова, назвав политику Кишинева «разрушительной». Он обвинил молдавские власти в том, что они переходят «все адекватные границы межгосударственных отношений».



В свою очередь МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Молдовы в России для прояснения ситуации, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.



В феврале 2022 года телеканал RT и агентство Sputnik, которые входят в МИА «Россия сегодня», были заблокированы на территории Евросоюза. После этого сотрудников Sputnik стали объявлять нежелательными персонами в странах ЕС. В январе 2023 года власти Польши внесли журналиста издания Виктора Безеку в список лиц, чье присутствие на территории страны нежелательно.



Служба информации и безопасности Молдовы также заблокировала Sputnik на территории страны, объяснив это риском распространения «дезинформации, затрагивающей национальную безопасность». Российское посольство осудило действия Кишинева, посчитав обвинения в адрес Sputnik «необъективными» и «политизированными».





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